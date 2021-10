Lo Russo in vantaggio, Chiamparino: "Buon trampolino per il ballottaggio. Sfida portare periferie al voto"

"Un buon trampolino di lancio per il ballottaggio ". E’ questo il commento a caldo di Sergio Chiamparino dei primi dati che danno in vantaggio Stefano Lo Russo alle Comunali. L’ex sindaco di Torino è arrivato intorno alle 17 al Comitato Elettorale del candidato sindaco del centrosinistra in corso Lione. " Se si pensa- ha spiegato il primo cittadino- che solo ad agosto si diceva Damilano vince al primo turno o comunque sarà in testa, adesso la situazione è ribaltata: il risultato di Stefano è dovuto alla campagna elettorale fatta da lui e dai suoi candidati nei quartieri ".

"Non vedo onde nazionali contro il Pd"

A chi gli domandava della sconfitta subita da Piero Fassino 5 anni fa quando al primo turno era in vantaggio, Chiamparino risponde: "nel 2016 c'era un'onda contro il PD che qualche mese dopo si concretizzò nel referendum. Oggi non vendo onde nazionali di questa intensità. Gli elettori sceglieranno in base alla serietà dei programmi”.

"Le periferie che non hanno votato sono una sfida"

La vera sfida ora è convincere quel 9% circa degli elettori del M5S a scegliere il centrosinistra, così come quell’oltre 50% dei residenti nelle Circoscrizioni 5 e 6 che non è andato alle urne. “Le periferie che non hanno votato rappresentano un problema che ci sfida. Il ballottaggio non è il secondo tempo di una gara, ma la partita di ritorno e si vedrà come andrà. "Spetta a Stefano Lo Russo decidere, ma al secondo turno bisogna rivolgersi agli elettori, più che ai partiti. E su molte cose, gli elettori del Pd o dei Cinque Stelle, trovano risposte comuni - esclusa la Tav, ma ormai non è più un problema perché la si sta facendo - più che con il centrodestra" ha concluso Chiamparino.