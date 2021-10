Il Ministro degli Esteri del Giappone premia il prof. Gianluca Coci di UniTo

Lunedì 4 ottobre, nella Sala Allara del Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, il Prof. Gianluca Coci, docente di Lingua e Letteratura Giapponese, è stato premiato dal Ministero degli Affari Esteri del Giappone per i meriti acquisiti nella divulgazione della letteratura giapponese in Italia. Il docente del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne UniTo ha ricevuto il “Foreign Minister’s Commendations 2021”, il riconoscimento internazionale che ogni anno il Ministro degli Esteri nipponico conferisce agli individui che, tramite i loro risultati eccezionali, hanno contribuito alla promozione dell'amicizia tra il Giappone e gli altri Paesi. Coci è l’unico italiano tra i 177 studiosi ad aver ricevuto il premio quest’anno.

Il Prof. Coci affianca al suo operato di docente di lingua e letteratura del Giappone l’attività di traduttore; egli traduce in lingua italiana una considerevole varietà di opere letterarie, rappresentative del Giappone moderno e contemporaneo. In particolare, ricordiamo l’impegno con cui in questi ultimi anni si è dedicato con fervore alla traduzione di romanzi di nuovi scrittori, dedizione che gli è valsa nel 2020 il premio italiano “Lorenzo Claris Appiani” (V edizione) per la traduzione letteraria, nello specifico per la traduzione del romanzo della scrittrice Murata Sayaka, “la ragazza del convenience store”; l’opera in lingua originale si era aggiudicata quello stesso anno il premio giapponese Akutagawa. Inoltre, il Prof. Coci organizza in diverse regioni d'Italia incontri in cui dialoga con scrittori giapponesi e conferenze volte a trasmettere il fascino della letteratura giapponese. Grazie all’impegno profuso in queste, e altre iniziative, egli ha contribuito alla divulgazione della letteratura giapponese in Italia.

“L’onorificenza che mi è stata concessa dal Ministero degli Affari Esteri del Giappone – dichiara il Prof. Gianluca Coci - rappresenta un momento molto importante nel mio appassionato percorso di studio e lavoro, iniziato nel 1989 all’Orientale di Napoli, proseguito a Tokyo dal 1997 al 2004, e a Torino dal 2004 a oggi. Più che un riconoscimento individuale, mi piace pensare a questa onorificenza come a un risultato collettivo, ottenuto grazie alla partecipazione a luoghi di lavoro sempre molto stimolanti, nonché alla condivisione con colleghe e colleghi estremamente cordiali e preparati. Mi auguro che questa tappa della mia carriera possa contribuire alla diffusione sempre più significativa della cultura giapponese e asiatica nella comunità di UniTo, nonché stimolare l’interesse delle studentesse e degli studenti che si avvicinano a queste culture ormai non più così lontane ma di immutato fascino”.