Politecnico, Vincenzo Tedesco è il nuovo direttore generale

Da oggi lunedì 4 ottobre il dottor Vincenzo Tedesco è il nuovo Direttore Generale del Politecnico di Torino.

Esperto, tra le altre materie, di valutazione, di tematiche relative all’anti-corruzione e trasparenza nel pubblico impiego e di E-government, il dottor Tedesco ha ricoperto per quattro anni il ruolo di Direttore Generale all’Università di Camerino; in precedenza, era stato Direttore Amministrativo alla Scuola IMT di Lucca. Dal 2020 è Presidente vicario eletto del Codau, (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie).

È inoltre componente del comitato scientifico della rivista “Lavoro e Previdenza”, collabora con riviste scientifiche ed è docente e relatore in svariati corsi sulle tematiche del lavoro pubblico, dell’anticorruzione, della performance e trasparenza.

“Sono molto felice di assumere questo incarico al Politecnico di Torino – commenta il neo Direttore Generale Tedesco – Sarà una sfida appassionante e mi auguro di poter contribuire alla crescita un Ateneo con una storia prestigiosa e un futuro che lo vedrà tra gli attori di primo piano della ripresa economica del territorio e del Paese”.

“Ringrazio molto il dottor Tedesco di aver accettato questo incarico – conclude il Rettore Guido Saracco - Siamo certi che porterà un contributo fondamentale al nostro Ateneo, in un momento così cruciale come quello che stiamo vivendo, grazie alla sua grande competenza e professionalità. In particolare, sono certo che il nuovo Direttore potrà dare all’Ateneo una forte spinta verso la semplificazione, che ci permetterà di fare un ulteriore passo avanti verso un’azione ancora più incisiva del Politecnico in tutte le sue missioni chiave”.