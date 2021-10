L'associazione "Cercando Fabrizio e..." prepara il volume che sarà presentato al Salone del Libro

L' Associazione Cercando Fabrizio e… sta ultimando in questi giorni la realizzazione dell’antologia che raccoglie i racconti scritti e illustrati vincitori della settima edizione del concorso letterario “Caro Fabrizio ti racconto un ricordo” conclusosi lo scorso mese di luglio. A breve il testo, con le note biografiche verrà stampato e reso disponibile, e con le antologie delle edizioni precedenti e il libro "Il falco e l'altalena - La storia di una madre per un figlio scomparso" sarà presente nello spazio Impremix edizioni (Padiglione 2 stand J22) che l’Associazione avrà a disposizione al prossimo Salone del Libro di Torino (14-18 ottobre 2021). Ancora nessuna certezza però sulla serata di premiazione per i vincitori del concorso letterario: prima dell’ufficializzazione si attende infatti di conoscere quali saranno le nuove disposizioni COVID per gli eventi pubblici al chiuso.

Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio Catalano e presidente dell’ “Associazione Cercando Fabrizio e…,” nell’attesa di poter celebrare i vincitori dei racconti che maggiormente si sono distinti nell’ultimo e penultimo concorso letterario, parla così dei prossimi appuntamenti che attendono l’Associazione: “Seppur con tutte le difficoltà che impone ancora la situazione pandemica, piano piano anche noi stiamo ritornando a incontrare le persone. Qualcosa che era mancato molto e che è una parte fondamentale nel nostro voler continuare a tenere vivo il ricordo di Fabrizio e sensibilizzare sul dramma della scomparsa".

Recentemente abbiamo partecipato alla manifestazione ‘Collegno in bancarella, mentre il prossimo week end parteciperemo alla marcia della pace Perugia-Assisi. Anche quella sarà un’occasione per ‘stare vicino’ a Fabrizio, un convinto pacifista” e dare gambe e visibilità agli oltre 63.000 scomparsi. La presidente Migliazza parla anche del concorso appena concluso e del perché manca ancora una data all’evento di premiazione: “Non è mai facile fare graduatorie, ancor più quando ricevi testi di grande intensità come è capitato in questa edizione".

"Un’intensità che percepisco anche nella volontà di tanti di ritrovarsi in un momento conclusivo. Nonostante le incertezze su quando potremo fare la premiazione abbiamo già ricevuto tante adesioni, molte anche da persone che abitano fuori Piemonte. Adesioni che rappresentano sì il desiderio di ritornare alla normalità, ma soprattutto la volontà di molti di ricordare collettivamente Fabrizio. Prima di organizzare nel dettaglio quell’evento vogliamo però conoscere con certezza le regole per le manifestazioni al chiuso, anche perché come sempre ci piacerebbe che fosse un evento ben articolato con tanti momenti di musica e danza”.

A rendere ancora più importante l’organizzazione di una festa anche un evento personale da celebrare: “Dal 17 settembre Fabrizio è diventato zio della piccola Ludovica Elettra Catalano. Da quel giorno abbiamo un motivo in più per sperare nel suo ritorno”.