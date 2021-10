Cibo mal conservato, sequestrati 13,45 kg di carne in un bar cinese di Porta Palazzo

Durante il fine settimana gli agenti del Comando Porta Palazzo della Polizia Municipale hanno effettuato i consueti controlli a tutela del consumatore e ispezionato alcuni esercizi commerciali tra i quali un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande sito in piazza della Repubblica e gestito da cittadini cinesi.

All'interno del locale i ‘civich’ hanno riscontrato la presenza di numerosi clienti seduti ai tavolini, risultati tutti muniti di documenti di identità e di green pass. L'ispezione dei locali dedicati alla preparazione dei cibi, invece, non è andata altrettanto bene.

In cucina gli agenti hanno rinvenuto 13,45 chilogrammi di carne mal conservata, prevalentemente già cotta e con parti annerite. I pezzi di carne erano depositati dentro sacchetti non idonei alla conservazione degli alimenti, riposti all'interno di due secchi sporchi appoggiati a terra vicino ai servizi igienici dedicati al personale dipendente.

Il titolare, un uomo di nazionalità cinese, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 5 lett. b) della L.283/62 per detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione.

La carne mal conservata è stata posta sotto sequestro, sigillata in un involucro di plastica e data in custodia giudiziaria all'indagato in attesa del decreto di distruzione emesso dall'Autorità Giudiziaria.