Collegno, pusher senegalese arrestato dagli agenti del Commissariato di Rivoli

A seguito delle segnalazioni sull’attività di spaccio in Borgata Paradiso, gli agenti del Commissariato di Rivoli stavano monitorando l’area da un po’ di tempo, e la scorsa settimana, nelle prime ore del pomeriggio, hanno arrestato un pusher: un giovane senegalese incensurato di 26 anni.

Il ventiseienne non dava troppo nell’occhio nella sua attività di spaccio, che avveniva in pieno giorno, alla luce del sole nei pressi del parco della borgata, frequentato da runners e bambini intenti a giocare, e nelle vie limitrofe a Collegno. Nel corso dell’attività, lo straniero è stato visto aggirarsi nelle vie del quartiere e una volta resosi conto della presenza dei poliziotti, prima di essere fermato, ha deglutito un ovulo. Nel suo zaino il cittadino senegalese aveva con sé 3900 euro occultati in un asciugamano .

Come riscontrato gli agenti nella perquisizione domiciliare, a casa il giovane “tagliava” lo stupefacente nel cucinino del proprio trilocale, utilizzando come sostanze da taglio lattosio e bicarbonato. In casa i poliziotti hanno trovato circa 8 grammi di cocaina. Sia la sostanza rinvenuta sia gli strumenti da taglio sono stati sequestrati dagli agenti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.