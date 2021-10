Circoscrizione 3, la conferma per Troise mantiene il centrosinistra alla guida di San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada e Cit Turin

È arrivata la conferma per Francesca Troise , alla guida della Circoscrizione 3 di Torino, area che comprende i quartieri di San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada e Cit Turin . Dunque, per il centrosinistra, si conferma anche la maggioranza dei seggi in consiglio, con il Partito Democratico a farla da padrone, con 9 posti (il tutto in attesa dei calcoli dei resti e relative assegnazioni).

I più votati del Pd, in questa fetta di città, sono stati Katia Ballone (463 voti), Antonio Caprì (380), Sara Garetto (364), Giuseppe Antonio Giove (323), Marco Titli (293), Alessandro Di Gesù (277), Marianna Califano (246) e Alberto Pilloni (236).

Un seggio a testa per Torino Domani (Elisa Padovano, 91 voti), Sinistra Ecologista (Emanuele Busconi, 225 voti) e Moderati (Claudio Notaro, 169). Due seggi anche per la Lista Civica Lo Russo Sindaco: Elisabetta Malagoli (77 voti) e Maria Antonietta Floscio (74).



Per quanto riguarda la minoranza, il Movimento Cinque Stelle porta nel parlamentino la candidata presidente, Loredana Loffredo, così come la coalizione di centrodestra con Massimo Di Miscio. Al suo fianco, ci saranno un esponente ciascuno per Torino Bellissima (Davide Scanavino, 44 preferenze il più votato), Lega (Anna Vadalà, 197) e Fratelli d'Italia, con Stefano Bolognesi (321).