Al via dal 12 ottobre la quinta stagione del Torino Comedy Lounge

E' iniziato il conto alla rovescia che porterà all'inaugurazione della quinta stagione di spettacoli e open mic promossa dal Torino Comedy Lounge, "La stand up comedy al di qua delle Alpi", in programma a Off Topic martedì 12 ottobre 2021.

Il collettivo, che si staglia come la realtà di stand up comedy più importante in Piemonte e tra uno dei punti di riferimento di maggior pregio in Italia, avvierà, infatti, il suo quinto anno di performance dal vivo con una serata distinta in due momenti. A scaldare il pubblico vi sarà il preshow al Bistrò, con un open mic che accoglierà i giovani stand up comedian Angelo Amaro, Pietro Casella e Giulia Cerruti.

A seguire, invece, alle ore 21, il Cubo Teatro di via Pallavicino 35 accoglierà l'esibizione di uno dei comici più brillanti della scena contemporanea: il romano Daniele Tinti, ospite del Torino Comedy Lounge con il suo Daniele Tinti Live. Dopo aver partecipato ai programmi "Natural Born Comedians" e "Stand Up Comedy", su Comedy Central, e "Battute?", su Rai 2, Tinti - classe 1990 - ha firmato il suo primo podcast insieme a Stefano Rapone, "Tintoria", e, dopo un tour estivo con quest'ultimo e Luca Ravenna, il suo special è stato inserito nel format "Italian Stand Up" targato Amazon Prime Video.