Nations League, per l'Italia il sogno è già svanito, ma Torino si gode la coppa

Le maglie di Hazard e Mbappé in bella vista, nella zona pedonale di via Roma. In mezzo a loro, il trofeo della Nations League in palio in questi giorni tra Torino e Milano.

Se per gli azzurri di Mancini la corsa si è fermata in semifinale contro la Spagna, i torinesi si godono la coppa ancora per un po', mentre una fila di appassionati attende con pazienza di fare un selfie vicino al trofeo.