Zio picchiato dai nipoti dopo una lite, due le condanne

Pestarono lo zio, ferendolo in modo grave, per questioni di vicinato. Con questa accusa i fratelli Antonio Simone e Domenico C., di 27 e 31 anni, sono stati condannati oggi dalla Corte d'appello a quattro mesi di reclusione. La sentenza conferma quella pronunciata in primo grado dal tribunale di Ivrea nel 2019.

L'aggressione è del 2017 e si è verificata in una villetta bifamiliare a Settimo. La vittima, Antonio C., 69 anni, che al processo si è costituto parte civile con l'avvocato Saverio Ventura e ha ottenuto il diritto a un risarcimento oltre a una provvisionale di quattromila euro, fu colpita con calci e pugni, riportando lesioni giudicate guaribili in 40 giorni; durante le cure si rese necessario un intervento chirurgico al volto.

La lite era stata originata da una lamentela su presunti "rumori molesti" che pareva si fossero verificati la notte precedente nell'appartamento della vittima. Antonio C. dichiarò che fino a quel giorno non aveva mai avuto discussioni con i nipoti, ma che suo fratello, padre dei due ragazzi, che sono stati assistiti dall'avvocato Oreste Romeo, aveva sempre parlato male di lui.