Lenti a supporto accomodativo: caratteristiche e vantaggi

L'affaticamento visivo è uno dei problemi legati all'era digitale e colpisce un po' tutti coloro che per lavoro o per studio fanno un largo uso di pc, smartphone e tablet.

Del resto, avvertire qualche sintomo è più che normale, visto e considerato che trascorriamo anche oltre 10 ore al giorno della nostra vita su social network, internet, ebook o inviando messaggi tramite smartphone.

E' un'esposizione decisamente eccessiva a una luce che affatica gli occhi e che ci porta anche ad assumere posizioni scorrette mentre lavoriamo o studiamo.

Questo toglie concentrazione, bisogno di prendere spesso delle pause, così come la necessità di un massaggio a spalle e collo per trovare giovamento.

Come è facile immaginare, i nostri occhi non sono certo fatti per gestire ore e ore davanti agli schermi. E' palese, pertanto, che un uso prolungato dei dispositivi digitali non aiuti e provochi, alla lunga, dei disturbi davvero fastidiosi.

Tra i sintomi più spesso riscontrati troviamo:

occhi secchi e stanchi

abbagliamento, aloni colorati o visione doppia

sensibilità alla luce

dolore al collo, alle spalle e alla schiena

Pensate, quindi, quanto può essere importante utilizzare le giuste lenti quando si usano pc e altri dispositivi per tante ore! Gli altri rimedi possono dare un sollievo solo momentaneo, mentre è necessario risolvere il problema una volta per tutte.

Visto e considerato che la nostra vita si basa ormai quasi esclusivamente sull'uso quotidiano di pc e smartphone, la soluzione sta nelle lenti a supporto accomodativo.

Caratteristiche delle lenti a supporto accomodativo

Le lenti a supporto accomodativo sono lenti che sfruttano alte tecnologie di costruzione per permettere di avere una visione confortevole alle distanze di lavoro,che sia la distanza dal pc o la distanza di lettura.,consentendo di rilassare la visione e ridurre gli stress legati al continuo utilizzo dei dispositivi digitali.

Nel caso in cui i sintomi si siano già manifestati, le lenti accomodative li riducono quasi del 90%.

Vantaggi delle lenti a supporto accomodativo

E' indubbio che in presenza di fastidi provocati dallo stress visivo queste lenti possano costituire un ottimo rimedio, grazie ai numerosi vantaggi che presentano.

In primo luogo, possono essere indossate da tutti, anche dai più giovani e da persone che utilizzano o no già lenti monofocali.

I dispositivi digitali emettono luce blu,che produce affaticamento visivo fino ad arrivare a problematiche del sonno. Queste lenti si possono costruire con l’antiriflesso per la luce blu che riduce l’abbagliamento degli schermi ,migliora la percezione del contrasto e previene l’affaticamento visivo.

Garantiscono una visione più chiara e nitida, aiutano gli occhi a mettere a fuoco più facilmente e questo consente una visione più rilassata. Non solo la vista ne gioverà, ma anche collo, spalle e schiena. Quando usiamo i dispositivi digitali tendiamo, infatti, ad assumere posizioni errate, proprio per facilitare la vista. Usando le lenti accomodative, si potrà mantenere una postura corretta, con il doppio di vantaggio di non affaticare né gli occhi, né il resto del corpo.

Se pensi di soffrire di disturbi da affaticamento visivo, è bene chiedere un consiglio ad un ottico, che ti guiderà verso le lenti a supporto accomodativo più adatte a voi.

A Torino puoi rivolgerti per esempio agli specialisti di Ottica San Federico , centro ottico VisionOttica nel centro città.

Il centro ottico è da sempre attento alle ultime novità e soluzioni per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti e per questo, oltre ad essere specializzato in lenti per occhiali e lenti a contatto,monofocali e progressive, propone anche lenti a supporto accomodativo certificate e delle migliori marche, per garantire la massima qualità e sicurezza.

Non rimandare e non trascurare il problema, la soluzione c'è ed è definitiva.

Con questo tipo di lenti eliminerai fastidi come mal di testa, difficoltà di concentrazione, fotofobia e tanti altri piccoli disturbi che alla lunga possono diventare invalidanti.