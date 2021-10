Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre il campionato con la Bartoccini Fortinfissi Perugia

Per il terzo campionato consecutivo il cammino della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 inizia contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. L’appuntamento è per domenica 10 ottobre al PalaFenera, con fischio d’inizio alle ore 17.

L’ultimo precedente fra le due squadre risale allo scorso 10 febbraio, al PalaFenera. Vinse Perugia 2-3. Rispetto a quella partita il club umbro ha cambiato molto, dalla guida tecnica ora affidata a Luca Cristofani al roster di giocatrici, dove fra le altre sono arrivate l’alzatrice olandese Britt Bongaerts, l’opposto Valentina Diouf (al suo rientro in Italia dopo diverse stagioni all’estero), la centrale Laura Melandri, il libero Imma Sirressi, e le schiacciatrici Giulia Melli, Anastasia Guerra e Claudio Provaroni. Queste ultime due, a Chieri rispettivamente nel 2019/2020 e nel 2016/2017, sono anche le uniche due ex dell’incontro.

Fra A2 e A1 il bilancio complessivo dei precedenti fra le due squadre è di quattro vittorie a due per Chieri.

«Sicuramente c’è molta attesa per l’inizio del campionato – sottolinea Francesca Villani – Stiamo lavorando per questo inizio da tempo, c’è tanta voglia di cominciare, tanta determinazione, tanta voglia di dimostrare qualcosa da parte di una squadra molto giovane come la nostra».

«Rispetto all’anno scorso Perugia ha cambiato molto, noi meno, al di là di questo la prima partita è sempre un po’ un’incognita, non sappiamo bene cosa aspettarci, credo dovremo quindi guardare soprattutto alle nostre cose più che all’altra parte del campo – prosegue la schiacciatrice biancoblù – Eviterei di pensare alla sconfitta dell’anno scorso. La passata stagione è stato un anno bellissimo con qualche sbavatura nel finale, ma questo è un anno nuovo, con un gruppo diverso. Dobbiamo tenere il buono dell’anno scorso, soprattutto a livello caratteriale, questo sì, e portarcelo dietro».

Due battute conclusive con Francesca Villani sull’esordio in casa che coincide con il ritorno dei tifosi al PalaFenera: «Avendo guardato qualche partita in tv abbiamo ricominciato ad abituarci all’idea del pubblico. All’inizio sarà un po’ strano. Sarà sicuramente bellissimo. Il pubblico di Chieri finora l’ho vissuto soprattutto da avversaria, e me ne sono sempre ricordata. Non torniamo ancora alla capienza massima, ma per noi è già importantissimo che i tifosi siano con noi a supportarci».

In occasione della partita con Perugia non è stato possibile organizzare la prevendita per il contestuale svolgimento della campagna abbonamenti.

I tagliandi d’ingresso saranno messi in vendita direttamente al PalaFenera prima della gara, a partire dalle ore 15,30.

Per le successive partite di campionato sarà regolarmente effettuata la prevendita a partire dal lunedì precedente la gara, sul sito www.liveticket.it