Impiegato all'Italgas, ma ai vertici delle gare di bellezza: il torinese Federico Pasqua è mister Eleganza 2021

Federico Pasqua di Torino, 29 anni, 1,75 di altezza, fisico scolpito, capelli neri e occhi castani durante la premiazione ha dichiarato: “Sono soddisfatto del risultato raggiunto. Un traguardo importante e di grande soddisfazione. Sono orgoglioso della fascia conquistata, mi rappresenta. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi è sempre stata vicina, mi ha sostenuto e mi ha insegnato a tenere sempre i piedi a terra”.

Un’occasione che fa anche parlare di Torino, infatti Federico abita nel centro della città, luogo a cui è molto affezionato e lavora come impiegato amministrativo all'Italgas. Ma, oltre allo sport e all'arte, tra le sue passioni, il mondo della moda e dello spettacolo che da anni gli permette di ottenere grandi risultati e soddisfazioni.

Federico è stato notato e selezionato a seguito delle sue numerose partecipazioni in altri concorsi di bellezza dove ha vinto i titoli di "Il più bello per la TV", "Mr. new look ", "il talento più bello d'Italia" e "Il più bello per la moda" nella finale del "il più bello d'Italia".