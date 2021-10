‘Di Festa Teatrando’ parte domani, coinvolgendo le famiglie

Come da ormai più di 25 anni, la compagnia ‘Nonsoloteatro’ torna a ravvivare le domeniche autunnali di Pinerolo con la rassegna ‘Di Festa Teatrando’, calendario di spettacoli dedicati ai più piccoli. Quest’anno lo farà però con una nuova veste.

Grazie al lavoro di tre compagnie di Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte (Compagnia Il Melarancio capofila, Onda Teatro e Unoteatro/Nonsoloteatro partner) in collaborazione con il Social Community Theatre Centre, nel ruolo di innovatore culturale e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando Open2Change 2019, e del Comune, oltre alla programmazione degli appuntamenti a teatro, ci saranno, infatti, anche attività pensate per tutta la famiglia.

Il piano di rinnovamento, che ha avuto una durata di due anni, si è sviluppato all’interno del progetto ‘Tic Tac’ (Teatro Innovazione Cultura e Tanto Altro da Condividere), attivo nel Pinerolese, nel Cuneese e nel Verbano-Cusio-Ossola: “È un progetto nato per raggiungere un nuovo pubblico di famiglie e coinvolgerle attivamente nella progettazione di giornate di teatro, cultura e attività del tempo libero. Un nuovo format vero e proprio che ha guidato e integrato anche la nuova programmazione di ‘Di Festa Teatrando’” spiegano dalla Compagnia.

La ricca offerta di quest’anno è anche merito del dialogo instaurato direttamente con gli spettatori: “Il progetto, attraverso la creazione di tre family board, gruppi di famiglie di genitori e bambini dei territori di riferimento, ha coinvolto il pubblico di grandi e piccoli in modo creativo e artistico nella progettazione e comunicazione dei nuovi format”.

Gli spettacoli si terranno al Teatro incontro (via Caprilli, 31) mentre, a seconda dell’attività scelta, ci si sposterà al Castello di Miradolo (via Cardonata, 2, a San Secondo di Pinerolo) o alla Palestra Sportica (via Cattaneo, 41).

Si comincia domani, domenica 10 ottobre, con ‘Biancaneve’ (La Baracca/Teatro Testoni di Bologna), rivisitata in chiave comica, alle 16,30. Consigliata a bambini dai 5 anni in su.

Le attività: al Castello di Miradolo, dalle 10,30 alle 12 ‘I 7 Giardinieri’, laboratorio didattico a cura della Fondazione Cosso; alla Palestra Sportica, dalle ore 10,30 alle 12 ‘Circo famiglia’, laboratorio di circo a cura di Circus Sportica; nel Cortile Teatro Incontro, dalle 15,30 alle 16,15, ‘Clown in corsia’, giochi di sensibilizzazione a cura di Vip Pinerolo.

L’appuntamento successivo è per domenica 24 ottobre con l’incredibile ‘Storia di un bambino e di un pinguino’ (Teatro Telaio di Brescia). Consigliata ai bambini dai 4 anni in su.

Le attività: al Castello di Miradolo, dalle 10,30 alle 12, ‘Essere in tanti, tutti diversi’, laboratorio didattico a cura della Fondazione Cosso; alla Palestra Sportica, dalle 10,30 alle 12, ‘Circo famiglia’ laboratorio di circo a cura di Circus Sportica; nel Cortile Teatro Incontro, dalle 15,30 alle 16,15, ‘Clown in corsia’ giochi di sensibilizzazione a cura di Vip Pinerolo.

La rassegna si chiude domenica 7 novembre con la rappresentazione, rivisitata, della celebre favola di ‘Cappuccetto Rosso’ (La Baracca /Teatro Testoni di Bologna). Consigliata ai bambini dai 3 anni in su.

Le attività: al Castello di Miradolo, dalle ore 10,30 alle ore 12, ‘Cappuccetto verde, bianco, giallo’, laboratorio didattico a cura della Fondazione Cosso; alla Palestra Sportica, dalle ore 10,30 alle ore 12, ‘Circo famiglia’ laboratorio di circo a cura di Circus Sportica; nel Cortile Teatro Incontro, dalle ore 15,30 alle ore 16,15, ‘Clown in corsia’ giochi di sensibilizzazione a cura di Vip Pinerolo.

Il biglietto, di 5 euro, comprende: lo spettacolo, il laboratorio di ‘Circo famiglia’, l’attività di ‘Clown in corsia’ e un buono per un gofri. Non è compreso il laboratorio didattico al Castello di Miradolo (5 euro a partecipante, incluso laboratorio e accesso al Parco storico con audioracconto. Gratuito 0-6 anni e possessori di Abbonamento Musei).

Per ricevere informazioni e per le prenotazioni chiamare il numero 011 19740275 oppure 337 446004. La prenotazione per gli spettacoli teatrali e l’attività di ‘Circo Famiglia’ è obbligatoria ed è da effettuare il venerdì e il sabato precedenti lo spettacolo scelto, dalle 10 alle 18.

Per i laboratori didattici al Castello di Miradolo, la prenotazione obbligatoria, telefonando allo 0121 502761, oppure scrivendo a prenotazioni@fondazionecosso.it.