Petsfestival 2021: vieni a conoscere l’alpaca

È curioso notare come questi animali, pardon, questi camelidi sud americani per la precisione, attraggano folle di curiosi e di addetti ai lavori ogni qualvolta si abbia notizia di un raduno oppure, meglio ancora, e come a Petsfestival, quando si tratti dell’International Alpaca e Llama Show. Il pubblico arriva, come le api sul miele, regolarmente e puntualmente. Chi viene per curiosità, chi per informarsi, chi perché pensa ad un nuovo allevamento, ma c’è anche chi vuole semplicemente acquistare un capo di abbigliamento, davvero a kilometro zero.

I camelidi sud americani comprendono Alpaca, Llama, Guanaco, Vigogna.

Diciamo che i primi due sono i più diffusi e conosciuti, mentre terzo e quarto sono già più difficili da incontrare. Per lo meno dalle nostre parti. Venendo a noi, a Petsfestival si prevedono dai sessanta agli ottanta soggetti iscritti allo show e già che ci siamo parliamo dello show. Di che cosa si tratta? Come si svolge?

Innanzitutto i soggetti iscritti saranno sottoposti a una valutazione morfologico funzionale, cioè un giudice, quest’anno due per l’esattezza, cioè il tedesco Robin Nasemann per gli Alpaca e l’austriaca Tamara Herb per i Llama, valuteranno i soggetti iscritti analizzandone la morfologia e poi il movimento. Ma non basta. Perché gli allevatori partecipano anche alla valutazione della fibra, cioè del mantello di queste specie, che viene posto in un contenitore anonimo, insieme ad altri, e il giudice dopo attento esame assegna punteggi e stila graduatorie. Questa fibra è priva di lanolina e quindi anallergica, assolutamente idonea anche per l’utilizzo per i più piccoli ed inoltre più resistente rispetto altre fibre. Insomma molto apprezzata e molto ricercata. Gli Alpaca, allevati soprattutto per la loro lana, sono di taglia inferiore rispetto ai Llama, e prediligono vivere in gruppo. Sconsigliatissimo tenerli da soli!

A Petsfestival lo show si svolgerà sabato e domenica, nell’area a loro dedicata, e la SNAEL, Società Nazionale Alpaca e Lama, organizzatrice dell’evento, sarà disponibile a rispondere ad ogni domanda. Sia di curiosi, sia di chi volesse approfondire la conoscenza, e perché no, l’allevamento di queste splendide specie sud americane.

Appuntamento a Petsfestival, 16/17 ottobre, a CremonaFiere. International Alpaca e Llama Show: un evento nell’evento.

Vi aspettiamo.





Per info e contatti: https://petsfestival.eu/





Per i biglietti clicca qui: biglietteria online