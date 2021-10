Verso il ballottaggio: Damilano e Lo Russo si confrontano con il Coordinamento Torino Pride

I candidati sindaci Stefano Lo Russo e Paolo Damilano hanno accettato l’invito del Coordinamento Torino Pride – la realtà di cui fanno parte le associazioni Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender operanti sul territorio della Regione Piemonte+, insieme a realtà non LGBTQI+ impegnate nel sostegno dei valori della laicità, del rispetto delle differenze – al confronto pubblico organizzato per domani, domenica 10 ottobre alle ore 20,30 presso il Golden Palace (Via dell'Arcivescovado, 16). Posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@torinopride.it. Per accedere alla sala sarà necessario essere in possesso del Green Pass. Il confronto sarà anche trasmesso in streaming sulla pagina facebook del Torino Pride.