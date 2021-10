Verso il ballottaggio, Giachino (SiTav SiLavoro): "Appoggio con forza e convinzione Damilano sindaco"

"Torino che da quindici anni è in Declino economico e sociale, come hanno confermato gli stessi consiglieri degli ultimi Sindaci di sinistra: domenica 17 ottobre deve assolutamente cambiare amministratore delegato alias Sindaco". Così Mino Giachino, leader di SiTav SiLavoro che fin dal primo turno sostiene Paolo Damilano e che, in vista del ballottaggio, ribadisce il suo apporto al candidato di centrodestra.





"Nessun azionista privato riconfermerebbe chi ha amministrato una grande Azienda che negli ultimi anni cresce meno della media della concorrenza e che ha così gravi problemi sociali dalla forte disoccupazione giovanile, al forte divario tra il Centro della Città e le Periferie che noi chiamiamo Quartieri svantaggiati - incalza l'ex sottosegretario ai trasporti -. Una Città che in 10 anni non riesce a fare un progetto definitivo della Linea 2 della metro, che ha impiegato vent’anni per completare la Linea 1, che ha il suo aeroporto solo quattordicesimo nella classifica degli aeroporti italiani. La recente classifica della Capacità di amministrare colloca Torino attorno al cinquantesimo posto. D’altronde i problemi della anagrafe, di piazza Baldissera evidenziano una mancanza di competenza preoccupante".

"Torino domenica 17 Ottobre si gioca il suo futuro tra la prosecuzione del lento declino e il Rilancio tra le Città europee del Lavoro e della Innovazione. SiTav SiLavoro si ritrova nel forte programma di Paolo DAMILANO un imprenditore che sa leggere i Bilanci di una azienda e che sa come rilanciare una azienda. Sono i compiti che deve avere il Sindaco di Torino del 2021 , fermare il Declino e rilanciare la crescita economica e sociale difendendo l’industria torinese , rilanciando il commercio e il turismo , messi in crisi dai Lockdown e dagli scarsi ristori del governo giallorosso, accelerando i lavori della TAV e la costruzione della Linea 2 della Metro. Occorre riportare a Torino Saloni Internazionali come il Salone dell’auto, Fiere e Congressi Internazionali", conclude Giachino, che sottolinea come "il Comune dovrà firmare un Patto per il lavoro con gli Imprenditori, con i Sindacati, con le Banche, le Fondazioni Bancarie e il Governo".

E ancora: "Torino dovrà dai vita insieme ai Sindaci di Lione , Milano e Genova a una macroarea Economica e sociale della Innovazione che metta a fattor comune Università, Politecnici e Centri di Ricerca dando vita alla TAV VALLEY , un’area di oltre 600 miliardi di PIL, che creerà sinergie e efficienze in grado di competere con le Grandi aree economiche europee e mondiali è capace di attrarre investitori di tutto il mondo. Ecco perché noi che abbiamo guidato la popolazione torinese nella vittoriosa Difesa della TAV sosteniamo con forza e convinzione la candidatura di Paolo DAMILANO a Sindaco per il rilancio di Torino e per ridare una speranza ai Giovani e a chi oggi non lavora , ai precari, al commercio e alle Periferie dimenticate dalle ultime Amministrazioni Comunali. Con il loro voto i torinesi, soprattutto quelli più in difficoltà , possono ritrovare la speranza in una Torino che ritorni ad essere la Città del Lavoro e della Innovazione".