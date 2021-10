Le penne nere della “Taurinense” salutano il Libano: donazione alla scuola di Al Boustan [FOTO]

Un regalo ai più piccoli, prima del loro ritorno in Italia. Prima di salutare il Libano e tornare in patria gli uomini del Reggimento Logistico “Taurinense”, comandato dal Colonnello Giulio Arseni, hanno donato materiale ludico-didattico ed informatico alla struttura di Al Boustan. Il trasporto e lo stoccaggio, reso possibile grazie all’organizzazione logistica curata dal Tenente Colonnello Giuseppe Eccellente, ha visto quaderni, penne, colori, e tanto altro materiale destinato ai più piccoli, arrivare nella terra dei cedri.

"La nostra scuola accoglie ben 96 studenti di età compresa tra i 3 ed i 12 anni, tutti provenienti da famiglie che purtroppo vivono in condizioni difficili. L’aiuto dei militari italiani, oltre a testimoniare nuovamente l’enorme amore e generosità che contraddistingue la popolazione italiana, dimostra come nessuno viene lasciato indietro o dimenticato".

Entusiasta anche il Colonnello Giulio Arseni, presente durante la consegna accompagnato dal Sottufficiale di Corpo del Reggimento, il 1° Luogotenente Paolo Baldassarri, ha espresso la propria ammirazione nei confronti di tanta dedizione: "ringrazio la direttrice Ataya per averci ospitato e soprattutto per come ha gestito una struttura che è stata colpita anche da enormi difficoltà. Un ringraziamento va anche all’associazione “Ampio Raggio”, presieduta dal nostro graduato Antonio Pio Autorino, per l’enorme lavoro svolto nel progetto “Ponte della Solidarietà Italia-Libano”. Il contingente italiano e l’Italia tutta vi è vicino, ed è vicino a tutto il popolo libanese".