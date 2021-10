Shopping in centro in tempo di saldi, ma invece degli sconti tentava il furto: arrestata ladra seriale

Non era la prima volta, che si rendeva responsabile di furti e altri reati di questo genere. Ma non si era arresa. E così, ancora negli ultimi giorni, una donna di 31 anni aveva preso di mira alcuni negozi del centro di Torino. In via Roma e in via Lagrange.



L'ultima volta, alcuni addetti alla sicurezza l'hanno notata mentre entrava con alcuni capi di lusso all'interno di un camerino, uscendone però senza. Ecco perché hanno deciso di vederci chiaro e sono intervenuti.



La donna aveva infatti nascosto i capi all’interno di un borsone, dopo aver staccato le placche antitaccheggio. L'hanno fermata oltre le casse, in collaborazione con gli agenti della Squadra Volante che l'hanno perquisita. Oltre ai capi che aveva appena sottratto al negozio, ne sono stati trovati altri due, rubati poco prima nel negozio di via Roma. Complessivamente il valore della refurtiva ammonta a oltre 400 euro. La donna è stata arrestata per tentato furto aggravato e denunciata per furto in trascorsa flagranza.