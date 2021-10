Salone Off 2021: la festa della cultura torna tra le vie torinesi, nella Città Metropolitana e in tutta la Regione

In pieno svolgimento il Salone Off 2021

Il Salone Off di Torino torna ad animare le vie della città fino al 21 ottobre con quasi 300 appuntamenti in oltre 100 location distribuite tra le 8 circoscrizioni torinesi, l’area metropolitana e il territorio regionale.

Gli eventi “off” del Salone del Libro porteranno la cultura ovunque grazie ai diversi incontri con gli autori, reading, letture, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali e molto altro, in altrettanto diversi spazi: dalle biblioteche ai circoli, dalle strade alle case di quartiere, passando per carceri, musei e teatri.

Numerose le novità di questa edizione, tra cui spicca il progetto di lettura Il Ballatoio - storie a domicilio che intende riportare la letteratura negli spazi del vissuto quotidiano e raccontare i libri come occasione di scambio e aggregazione tra condòmini.

In questa edizione 2021, musica e cinema si coniugano in un evento speciale in collaborazione con il Museo del Cinema: il 17 ottobre il Cinema Massimo ospiterà Sacramento un nuovo progetto di IOSONOUNCANE.

Inoltre, per la prima volta in presenza l’atteso spettacolo tratto dall’ultimo libro di Alessandro D’Avenia, L’appello, edito da Mondadori.

Il programma completo del Salone Off è disponibile su salonelibro.it.

Per partecipare agli appuntamenti in programma è necessario fare riferimento alle sedi degli incontri, il dettaglio è specificato sul programma digitale. L’ingresso sarà consentito previa esibizione di certificazione Green Pass.