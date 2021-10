Le notifiche push per le app e le differenze con l’SMS marketing

Le notifiche push: cosa sono e come possono essere utili

Quando si parla di “App push notification” si sta considerando una tecnologia capace, se usata correttamente, di incrementare la fidelizzazione dei propri clienti e di dare nuova linfa al proprio business.

Cosa sono i messaggi push? Si tratta di un sistema di comunicazione capace di ottimizzare al massimo i risultati della tua app mobile.

Il termine “push” sta ad indicare la loro caratteristica principale che consiste nel fatto di non necessitare di alcun download. Per far recapitare i messaggi è sufficiente infatti che il cliente disponga di uno smartphone connesso ai dati o al Wifi.

Questo significa che le notifiche push possono arrivare anche se in un determinato momento non si sta utilizzando un’app perché questa, grazie a specifiche funzioni, continua a lavorare in background e quindi ad essere comunque attiva.

App push notification, un’interessante strategia di marketing

Grazie all’App push notification l’utente può rimanere aggiornato su notizie e comunicazioni provenienti dalle applicazioni che preferisce o che usa con maggiore frequenza.

Le notifiche push possono ad esempio arrivare dal Social Network che si segue, dalla propria banca o dall'account di posta elettronica, così come da un servizio che si utilizza con una certa frequenza.

Per poter inviare i messaggi mediante un servizio di App push notification è necessario che l’utente dia l’autorizzazione a riceverli. Così è bene anche specificare che, come le comunicazioni personalizzate si ricevono dopo essere state attivate volontariamente, così alla stessa maniera possono essere disattivate in ogni momento se non interessano più. Per farlo basta semplicemente modificare le impostazioni relative alle notifiche push dal proprio smartphone.

Differenze tra notifiche push e SMS marketing

Come l’SMS marketing, anche le notifiche push possono essere inserite nella medesima strategia di comunicazione, entrambe infatti presentano caratteristiche specifiche che possono portare ugualmente benefici all’azienda.

Scegliere di utilizzare l’SMS marketing piuttosto dell’App push notification è una decisione sicuramente da ponderare bene perché entrambe le tecnologie si prestano al raggiungimento del successo di una strategia di marketing.

Utilizzare l’SMS marketing nella strategia di comunicazione

Prima di utilizzare questo strumento di comunicazione, serve analizzarne le caratteristiche in modo tale da valutare e capire se possono essere utili agli obiettivi prefissati nella propria strategia.

Ecco 4 caratteristiche del SMS marketing:

1. Non serve avere uno smartphone collegato ai dati o al Wifi per ricevere gli SMS, basta un semplice telefono mobile con un buon campo di ricezione. 2. La possibilità dell’invio di messaggi: - “One to many” (quelli che l’azienda invia per catturare l’attenzione di un pubblico numeroso e non necessariamente in target). Ad esempio, si inviano per comunicare promozioni o aggiornamenti. - “One-to-one” (messaggi indirizzati ad una specifica persona). Sono messaggi che si attivano ad esempio dopo aver effettuato un ordine online. 3. Alto tasso di coinvolgimento. In media il 98% degli SMS inviati per scopi commerciali è letto entro 3 minuti dalla ricezione. 4. L’uso di link nel testo. Un modo per far arrivare l’utente al sito dell’azienda e che tiene conto dell’alto numero di persone che riceveranno l’SMS su uno smartphone (e quindi hanno accesso ad Internet).