Obbligo di Green Pass al lavoro dal 15 ottobre, il Prefetto Palomba: "No a disordini" (VIDEO)

"Non vorrei che il prossimo 15 ottobre diventasse un giorno di disordine: mi auguro prevalga il senso di responsabilità ". È questo l'appello del Prefetto di Torino Claudio Palomba in vista di venerdì, quando scatterà l'obbligo di Green Pass nei posti di lavoro.

"Diamo con Green Pass ulteriore segnale di responsabilità dei piemontesi"

"È grazie al senso di responsabilità, in primo luogo dei cittadini piemontesi - ha aggiunto - se questa regione ha potuto affrontare momenti difficilissimi. Diamo con questo elemento del green pass un ulteriore segnale di responsabilità dei cittadini del Piemonte". A chi gli chiedeva se dopo la protesta violente di Roma vi sia anche a Torino qualche segnale di preoccupazione, Palomba ha risposto: "sensazioni particolari non ne abbiamo, ieri c’è stata una manifestazione ma spero in un processo di accompagnamento. Il mio è un appello alle persone che hanno perplessità: i dati evidenziano l’effetto del vaccino".