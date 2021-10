Tempo instabile e vento, poi tornerà l'alta pressione su Torino e provincia

Alta pressione di blocco sulla Gran Bretagna favorirà il transito di aria instabile dai Balcani. L’effetto sarà: annuvolamenti, vento, qualche pioggia tra oggi e domani sul basso Piemonte, poi graduale ritorno dell’alta pressione, con rialzo termico dapprima in quota, poi gradualmente alle soglie del week-end anche in pianura. Possibili banchi di nebbia mattutini e serali, giovedì in pianura.