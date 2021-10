Gli uomini sono pronti per una vera relazione con una ragazza che lavora nell'industria degli adulti?

Una varietà di servizi erotici gode di popolarità in tutto il mondo: striptease, vendita di foto intime, comunicazione virtuale in chat online, trasmissioni in webcam e molto altro.

Abbiamo iniziato a chiederci come si sentissero gli uomini moderni sul fatto che le ragazze lavorassero nell'industria degli adulti. Continuerebbero a comunicare con una ragazza nella vita reale se sapessero che ha avuto esperienze nell'industria degli adulti?

Una volta che la questione è stata sollevata, abbiamo deciso di condurre un sondaggio tra gli uomini e abbiamo appreso storie curiose sulla reazione dei ragazzi a situazioni come questa e come le loro relazioni con la ragazza si sono sviluppate ulteriormente. Pubblichiamo qui le risposte più interessanti, preservando l'anonimato dei partecipanti.

Andrea, 34 anni: sposato con una ex modella di webcam

Per coloro che non lo sanno, chiariamo che le modelle di webcam sono ragazze che trasmettono tramite una web camera e comunicano con utenti di diversi paesi in una chat room online, guadagnando per questo denaro in modo decente. Ci sono siti web speciali per le trasmissioni, ed è per uno di questi che la moglie del giovane lavorava. Ecco cosa dice al riguardo:

"A quel punto ci stavamo già frequentando da un po' di tempo e progettavamo di andare a vivere insieme. Tutto stava diventando serio, stavamo discutendo diverse opzioni. E un giorno mi ha detto che lavorava come modella su BongaCams. Beh... naturalmente non posso dire di essere stato entusiasta. Mi sono un po' spaventato per questo, ma in generale, non ha influenzato il mio atteggiamento in alcun modo. Stava attraversando un periodo difficile allora, aveva bisogno di soldi, e l'opportunità si è presentata. Ha iniziato a guadagnare bene, è riuscita a pagare la sua seconda laurea, ha comprato una macchina... Non pensavo nemmeno che le ragazze potessero guadagnare così tanto online! Ora stiamo andando alla grande e sono felice che siamo insieme".

Luca, 28 anni: in una relazione con una ragazza che fa soldi vendendo le sue foto intime

Un'altra storia interessante è stata raccontata da un ragazzo di 28 anni. Ha raccontato che ha iniziato a frequentare una ragazza e solo dopo ha scoperto che lei vendeva le sue foto erotiche su Internet.

"Sapevo che le piaceva fare nudi... Ormai è una cosa così. Ma non avevo idea che stesse vendendo queste foto a qualcuno. All'inizio mi ha stressato il fatto di non esserne affatto consapevole, ma poi ho capito gradualmente che le piaceva sentirsi sexy e guadagnarci sopra, alimentando la sua autostima. Dopo aver discusso di tutto, abbiamo anche scelto insieme una buona macchina fotografica, in modo che lei potesse fare delle belle foto. Si può dire che ora abbiamo raggiunto una nuova fase nella nostra relazione: più intimità e comprensione reciproca".

Marco, 29 anni: non gli dispiace uscire con una ragazza che lavora nell'industria degli adulti

Abbiamo anche iniziato a chiederci cosa pensano i ragazzi che non hanno mai affrontato una situazione del genere. Come reagirebbero se scoprissero che la ragazza che gli piace lavora o ha lavorato nell'industria degli adulti? La maggior parte dei giovani ha detto di non vederci niente di male. Ivan, per esempio, ha suggerito che probabilmente non gli dispiacerebbe:

"Penso che se ti piace davvero una ragazza, puoi trovare un compromesso in quasi tutte le situazioni - devi solo volerlo! Probabilmente, per cominciare, scoprirei qual è il lavoro e perché la ragazza l'ha scelto. Per esempio, se le piace l'attenzione che riceve, è comprensibile. A molte ragazze piace sentirsi attraenti - per lo stesso motivo scattano un sacco di selfies e postano costantemente storie, ottenendo molti like. Perché non farci anche dei soldi? :) Ricordo che una volta mi sono messo a parlare con una modella su BongaCams. Mi ha detto che il suo ragazzo sapeva del suo lavoro su un sito di webcam e che si frequentavano da molto tempo. Penso che se non c'è una minaccia alla relazione e c'è una completa fiducia all'interno della coppia, è possibile trovare una soluzione che renda felici entrambi. La cosa principale è che non ci devono essere malintesi o dubbi. In breve, probabilmente non mi dispiacerebbe.

A giudicare da queste e molte altre storie possiamo dire che gli uomini moderni non escludono la possibilità di uscire con una ragazza che lavora o ha esperienza nella sfera degli adulti. Inoltre, molti ne vedono gli aspetti positivi e parlano apertamente delle loro opinioni. Alla maggior parte dei ragazzi piace il fatto che la loro ragazza sia abbastanza bella e seducente da fare una vivida impressione e attirare l'attenzione di molti uomini. Inoltre, tra i vantaggi molti notano i buoni soldi che le ragazze fanno nell'industria degli adulti, che le aiuta ad essere finanziariamente indipendenti dai ragazzi. Ovviamente, ci sono sempre meno pregiudizi nella società, e insieme alla rapida crescita della domanda di intrattenimento per adulti, anche la portata dei servizi erotici si sta espandendo.