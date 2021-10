Il Salone dell'orientamento digitale ha fretta: apertura anticipata e novità per studenti e famiglie

Il Salone dell’Orientamento digitale 2021 si terrà dal 18 al 23 ottobre, in anticipo rispetto alle precedenti edizioni.

Una scelta dettata dalla necessità di dare agli studenti e alle famiglie un lasso di tempo maggiore per maturare una scelta consapevole e per consentire la loro partecipazione agli open day programmati dagli istituti scolastici e formativi.

Come da tradizione il Salone presenta un ampio ventaglio di attività e iniziative proposte alle famiglie e alle scuole per accompagnare le ragazze e i ragazzi a scegliere il percorso di studi dopo la ‘terza media’.

L’iniziativa - organizzata dalla Città di Torino, in collaborazione con Città Metropolitana, Regione Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito territoriale di Torino – è un’opportunità per meglio conoscere le scuole secondarie di secondo grado, le agenzie di formazione professionale, gli indirizzi di studio e l’offerta formativa presente sul territorio cittadino.