La promessa di Damilano: “Se sconfitto, siederò sui banchi dell’opposizione per il bene di Torino" (VIDEO)

Paolo Damilano siederà in Sala Rossa e questa è una certezza, indipendentemente da come andranno le elezioni comunali.

"Sarò comunque in Sala Rossa"

Ad annunciarlo è lo stesso candidato sindaco, nel giorno in cui è arrivata da Roma la leader di FdI Giorgia Meloni per tirargli la volata in vista del ballottaggio. Damilano ha spiegato: "Anche in caso di sconfitta sarò comunque in Sala Rossa: lo faccio perché sono convinto di poter far del bene per Torino. Sia che vada ad amministrarla, sia che debba essere sui banchi dell’opposizione”.

"Prossimi cinque anni fondamentali"

“I prossimi cinque anni - ha concluso Damilano - sono troppo importanti perché non si stia tutti insieme e si cerchi di portare a termine i progetti migliori per la nostra città”. Insomma, indipendentemente da chi vincerà tra lui e Stefano Lo Russo, l’imprenditore ha deciso che scenderà in politica.