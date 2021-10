Ballottaggio, Lo Russo al voto: "Spero in un'affluenza importante" [FOTO e VIDEO]

"Sicuramente una giornata molto importante per Torino lo è ovviamente anche per me non nego un po' di emozione". Con queste parole Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, il suo stato d'animo per il ballottaggio.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha votato alle 11 nel seggio numero 108, Scuola elementare E. Montale, in via Ada Negri 21. "Speriamo davvero in una affluenza importante, che i torinesi vengano a votare e scelgano il meglio per la città" è il commento di Lo Russo. "Abbiamo fatto una campagna elettorale con quanto fatto al primo turno: una campagna di ascolto, mai sopra le righe, che in qualche modo parlasse ai torinesi dei problemi della città" ha proseguito Lo Russo.

"Oggi Torino ha bisogno di una pacificazione, di avere persone che lavorano nell'ottica della costruzione del bene comune, questo è lo spirito che ci ha animato in tutte queste settimane" ha concluso Lo Russo.

Il candidato sindaco del centrosinistra oggi andrà a pranzo dalla madre, si recherà a fare la spesa e chiamerà alcuni amici trascurati in questi giorni impegnativi.