Guido Rimonda e la musica protagonisti a Fiorfood

Incontro produttivo e virtuoso, quella tra la Camerata Ducale, organizzatrice del Viotti Festival di Vercelli e tra i protagonisti del panorama musicale piemontese, e Nova Coop, sponsor storico del Festival e realtà da sempre molto attenta al settore culturale.

All'interno del raffinato concept store di Nova Coop in Galleria S. Federico 26, nel cuore di Torino, si trova lo Spazio Lux, un ambiente intimo ed elegante espressamente dedicato agli eventi culturali. Giovedì 21 ottobre gli spettatori potranno incontrare uno dei più importanti violinisti italiani: Guido Rimonda. Artefice della riscoperta di G. B. Viotti - il più importante compositore piemontese di sempre-, noto anche a livello mediatico per le sue presenze in importanti trasmissioni televisive, Guido Rimonda racconterà al pubblico una storia unica, ricca di fascino e di mistero: quella del suo violino, lo splendido Stradivari Leclair 1721, detto Le Violon Noir, al cui suono cristallino è legato addirittura un fatto di sangue mai risolto avvenuto quasi due secoli fa.

L'ingresso è gratuito ma per poter accedere sarà necessaria la prenotazione, da effettuare scrivendo a biglietteria@viottifestival.it.