A Moncalieri nasce il primo sportello 'arocobaleno'. Montagna: "La diversità è qualcosa di normale"

Al centro polifunzionale Don P.G. Ferrero di Moncalieri, che da anni già ospita il punto antiviolenza, nasce il primo sportello arcobaleno della città. Uno spazio di confronto e ascolto sui temi legati all'orientamento e alla identità di genere, fortemente voluto dalla giovane assessora ai diritti civili Alessandra Borello: "Non abbiamo ricevuto segnalazioni di casi o di abusivi, ma puntiamo ad essere di supporto soprattutto a quei giovani che magari hanno problemi ad affrontare certe questioni in famiglia".

"La diversità è qualcosa di normale"

L'intento è di fare di questo sportello un punto di incontro, di informazione e di ascolto rivolto a tutte le persone gay, lesbiche, bisex, transgender, ma anche ai loro familiari o amici, non a caso a sostenerne la nascita erano presenti anche l'assessore ai Giovani Davide Guida e quello alla Persona Silvia Di Crescenzo: "Noi sul tema dei diritti siamo sempre stati sensibili", ha sottolineato il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "E lo siamo da anni. Già nel 2015, due settimane dopo essere stato eletto per la prima volta, decisi di prendere parte al Torino Pride e da allora la città ha partecipato attivamente e fattivamente ad ogni manifestazione".

"Basta intercettare un solo caso per giustificare la nascita dello sportello"

"Un concetto per noi è fondamentale: la diversità è qualcosa di normale", ha aggiunto ancora Montagna. "Per cinque anni ho avuto la delega ai diritti civili, che nel 2020 è passato ad Alessandra Borello, che subito mi aveva espresso il desiderio di aprire uno sportello arcobaleno. Che adesso diventa realtà". Il sindaco ha ricordato anche la tragedia avvenuta pochi mesi fa al multipiano, quando un giovane poco più che maggiorenne si tolse la vita: "Si parlò di diversità legate alla omosessualità, per questo basta arrivare ad intercettare un solo caso per dire che era giusto far nascere questo punto di incontro".

L'iniziativa vede anche il sostegno di Città Metropolitana, Fondazione Compagnia di San Paolo, Consiglio regionale e il contributo attivo dell'associazione Quore, che si occupa delle promozione sociale dei diritti Lgbt.