Nasconde in casa 4,5 kg di marijuana: arrestato

Oltre 4 chili di marijuana e 250 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla polizia a casa di un 49enne di origini albanesi, che è stato arrestato.

A insospettire gli agenti è stato l'atteggiamento reticente che l'uomo ha tenuto durante un controllo in piazza Statuto, durante il quale, nonostante abbia mostrato il passaporto, non è riuscito a motivare la sua presenza in Italia.

I poliziotti in realtà avevano già notato più volte l’uomo aggirarsi nella zona tra via Monginevro e via De Sanctis. Dopo aver individuato il suo appartamento, è stata eseguita una perquisizione che ha portato alla scoperta della droga nascosta nei mobili per la cucina.