Carmagnola, il 31 ottobre torna il mercato "Crocetta più in tour"

Domenica 31 ottobre in Via Valobra a Carmagnola si terrà un Mercato Straordinario d’abbigliamento di qualità con griffes in stock provenienti dallo storico Mercato della Crocetta di Torino. La manifestazione, già prevista per l’inizio dell’anno e posticipata a causa dell’emergenza Covid, nasce per contribuire a rivitalizzare il commercio nel centro storico cittadino, quale sinergia tra le attività presenti in sede fissa e i colleghi torinesi.

L’adesione a “Crocetta Più in Tour” si inserisce in un progetto più ampio di appuntamenti commerciali organizzati in collaborazione con l’ASCOM locale e gli operatori professionali coinvolti a vario titolo, in un filo rosso che lega gli ormai collaudati “Saldi sotto le Stelle”, alla Fiera Nazionale del Peperone e alle iniziative in previsione per il periodo natalizio.