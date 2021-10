Bollhoff Unifast, prosegue la protesta contro i tagli del personale a Settimo Torinese

Ancora oggi prosegue la protesta e la mobilitazione dei lavoratori contro i tagli al personale presso la Bollhoff Unifast di Settimo Torinese . In particolare, fino alle 14 di oggi, si tiene il presidio ai cancelli, mentre le ore di sciopero sono in tutto 8.

“Nella giornata di martedì 19 ottobre si è svolto un'incontro tra la Rsu, la Fiom Cgil e l'azienda - racconta Luca Pettigiani responsabile della Bollhoff per la Fiom di Torino -. Durante l'incontro, al di là delle dichiarazioni dell'azienda circa il fatto che nessuna scelta sarebbe stata ancora presa, non è emersa nessuna disponibilità nel percorrere la strada degli investimenti necessari per il rilancio dell'area produttiva, né la disponibilità ad affrontare il tema del possibile ricollocamento il personale eccedente attraverso l'ampliamento dell'area logistica".