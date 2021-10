Canavese, ritorna con la decima edizione la rassegna "Una montagna di gusto"

Da ottobre a dicembre nel Canavese si torna a scalare “Una Montagna di Gusto”, nel decennale della rassegna enogastrosofica che presenta in un ricco calendario di appuntamenti il meglio della ristorazione locale, per iniziativa del Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese, con il supporto della Regione Piemonte, il patrocinio della Città metropolitana e di Turismo Torino e provincia e la collaborazione dell’Enostrada Reale dei vini torinesi.

Cene e pranzi a Km 0 sono in programma nei migliori ristoranti del territorio, con menù tipici e materie prime delle valli del Canavese. Inoltre vi sono le interessanti proposte coordinate cena+pernottamento “Dormi da noi”, le visite e le degustazioni guidate presso i produttori e le aziende agricole socie, le proposte di soggiorni e di escursioni per scoprire le vallate canavesane.

Nell’edizione del decennale la maestrìa degli chef si estende all’utilizzo delle eccellenze agroalimentari provenienti da altre aree della montagna sostenibile del Piemonte: le Valli di Lanzo, le Alpi Biellesi, le valli Sesia e Maira. Inoltre sono in programma eventi di promozione e degustazione comune dei prodotti, sia nel Canavese che in altri territori, nell’ambito del progetto “Montagna sostenibile: insieme per il turismo outdoor e l’enogastronomia”. È richiesta la prenotazione per tutti gli eventi del programma, che rispettano le normative vigenti sulla prevenzione del Covid-19.

Tornano gli appuntamenti in alcuni veri e propri “templi” della ristorazione canavesana come lo stellato Gardenia di Caluso, i Tre Re di Castellamonte, le Miniere di Traversella, l’Antica Locanda dell’Orco di Rivarolo e tanti altri, che propongono menù in cui spiccano prodotti e ricette del Canavese, dal Gran Paradiso all’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Visite e degustazioni accompagnano il pubblico alla scoperta delle cantine Orsolani di San Giorgio Canavese, Gnavi di Caluso e Massoglia di Agliè, ma anche dei segreti del vermouth, del genepì e del gin canavesani. Il Consorzio Operatori Turistici offre articolate esperienze gourmet in giornata: dal wine & spa a Cella Grande alle visite alle vigne e alle cantine accompagnati da sommelier, dai tour a piedi e in bicicletta tra i vigneti ai voli in mongolfiera con offerta enogastronomica abbinata. Il Consorzio segnala anche l’evento “Vini e sapori del territorio torinese”, che coinvolge anche alcuni dei ristoranti soci in un programma di cene con abbinamento dei vini dell’Enoteca regionale della Provincia di Torino. L’evento è organizzato dall’Enostrada Reale dei Vini torinesi con cui il Consorzio ha avviato da tempo una proficua collaborazione. Per il programma si può consultare la pagina www.facebook.com/Enostrada

Tutte le informazioni su “Una Montagna di Gusto” sono reperibili nel sito Internet del Consorzio alla pagina www.turismoincanavese.com/servizi-turistici/

Per conoscere i dettagli dei pacchetti di soggiorno dedicati al food & wine: www.turismoincanavese.com/pacchetti-turistici/

È richiesta la prenotazione per tutti gli eventi del programma. Tutti i costi dei pernottamenti e delle offerte “Dormi da noi” sono calcolati a persona, sulla base del pernottamento in camera doppia.

Per informazioni si può contattare il Consorzio Operatori Turistici Valli del Canavese al numero telefonico 0124-360749, oppure scrivere a info@turismoincanavese.it o consultare il portale Internet www.turismoincanavese.it

IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI EVENTI ENOGASTRONOMICI A KM0

- da ottobre a dicembre a cena al ristorante Gardenia a Caluso

- da ottobre a dicembre a pranzo e a cena ai Tre Re a Castellamonte

- da ottobre al 1° novembre a cena al ristorante Miniere a Traversella

- ogni giovedì da ottobre a dicembre a cena all’Antica Locanda dell’Orco a Rivarolo Canavese

- ogni giovedì da ottobre a dicembre a cena all’Osteria La Sosta a Settimo Vittone

- ogni venerdì di ottobre e novembre a cena a La Marenda Sinoira a Settimo Vittone

- ogni sabato dal 16 ottobre al 27 novembre all’azienda Orsolani Vini a San Giorgio Canavese

- domenica 17 ottobre a pranzo e sabato 6 novembre a cena all’Albergo Ristorante Centro a Valchiusa

- dal 1° al 30 novembre a pranzo e a cena all’Hotel Astoria Ristorante da Mauro a Cuorgnè

- tutti i sabati di novembre a cena all’Albergo ristorante Bergagna a Pont Canavese

- domenica 7 novembre a pranzo all’agriturismo la Bedina a Rivara

- sabato 13 novembre a cena al ristorante L’Incontro a Meugliano di Valchiusa

- sabato 13 e 27 novembre alla Cantina Gnavi a Caluso

- sabato 4, 11 e 18 dicembre alla Stella Alpina Campiglia a Valprato Soana

- sabato 4, 11 e 18 dicembre a pranzo e a cena allo chalet Rosa dei Monti a Piamprato di Valprato Soana

- sabato 4, sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 dicembre alla Cantina Gnavi a Caluso

- sabato 4, sabato 11, sabato 18, domenica 19 dicembre all’azienda agricola Massoglia ad Agliè.