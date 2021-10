Dal Cai del Piemonte premio alla "giornalista di montagna" Tiziana Fantino

"Per il grande impegno nella valorizzazione dei Rifugi Alpini delle Alpi Cozie e Marittime". Questa la motivazione con la quale, in occasione della presentazione del "Sentiero Italia Cai", avvenuta ieri sera nella Sala degli Stemmi al Museo della Montagna a Torino, il Gruppo regionale Piemonte del Club Alpino Italiano ha voluto premiare la giornalista di "Targato Cn" Tiziana Fantino per la positiva comunicazione della montagna da lei realizzata negli ultimi due anni con numerosi servizi pubblicati sul giornale del gruppo editoriale More News.

La consegna è avvenuta dalle mani del presidente del comitato direttivo regionale Cai, Bruno Migliorati, e del consigliere centrale Cai Giacomo Benedetti, che hanno elogiato il certosino lavoro compiuto dalla collega attraverso servizi e video interviste in quota ai gestori dei rifugi alpini, sui sentieri di alta montagna intitolati alle persone scomparse, sul lavoro per la sicurezza in montagna in collaborazione col Sasp (Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese).

"Una collaborazione, quella con Tiziana, nata sul campo all'inizio della pandemia – ha spiegato Benedetti –, quando non sapevamo se e quando i rifugi avrebbero aperto. Da appassionata della montagna, ha saputo interpretare lo spirito del Club Alpino Italiano e dei suoi rifugi, promuovendone il corretto utilizzo e valorizzandone la funzione di presidio del territorio".

"Un riconoscimento al puntuale lavoro svolto da Tiziana Fantino – ha aggiunto Bruno Migliorati –, che intendiamo ora assegnare annualmente, individuando e premiando i giornalisti che si distingueranno parlando di montagna".

La serata ha visto la presentazione della collana delle guide ufficiali del trekking del "Sentiero Italia Cai", edite dal Cai con Idea Montagna. Insieme ad alcuni dei suoi autori erano presenti il vicepresidente generale del Cai Antonio Montani, responsabile del Sentiero Italia Cai, e il giornalista Gian Luca Gasca, impegnato in “Linea 7000”, progetto che va alla scoperta del Sentiero Italia realizzando otto video pillole dedicata ognuna a un diverso parco regionale o nazionale.