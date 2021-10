Insieme per la Sostenibilità: EGEA dialoga con l'ambiente

“Insieme per la Sostenibilità”. Un titolo che racchiude due parole fondamentali, nelle quali l’Ing. Pierpaolo Carini, Presidente del Comitato di Gestione di EGEA, crede molto. Insieme si possono ottenere i risultati per l’ambiente, a sostegno di quella sostenibilità che è diventata un tema di prim’ordine a livello sociale, politico ed economico.

Nel convegno di ieri 25 ottobre, al teatro "G. Busca" di Alba, sono state protagoniste diverse personalità di rilievo nazionale e internazionale, impegnate quotidianamente per l’ambiente. Ognuno dipinge sulla tela della Terra, e inquadra la situazione dello stato di salute del nostro pianeta, e di come l’uomo lo tratta. Un ventaglio di tematiche dalla spiegazione degli strumenti più innovativi che la scienza ci mette a disposizione per mitigare gli impatti dell’attività umana al polso dell’argomento per l’opinione pubblica, dai progetti ai casi concreti che vengono messi in campo da parte dei EGEA.

Svolta Sostenibile, innovazione digitale e sviluppo inclusivo per rispettare l’ambiente del nostro paese e dei territori locali.

Tra gli ospiti più illustri che si intervallano sul palco, moderati dal divulgatore ambientale Roberto Cavallo: Guido Saracco, Presidente del Comitato Scientifico Tecnico di EGEA e Magnifico Rettore del Politecnico di Torino, Mario Tozzi, Primo Ricercatore CNR e Divulgatore Scientifico, gran comunicatore in importanti trasmissioni televisive su RAITRE, e Giuseppe Tipaldo, Sociologo e Professore Associato dell’Università di Torino. Interessante anche il dialogo tra Pierpaolo Carini, e gli imprenditori protagonisti nella Sostenibilità. L’appuntamento è anche l’occasione per presentare i principali risultati raggiunti da EGEA in tema ambientale e sociale attraverso alcuni spunti dal Bilancio di Sostenibilità.