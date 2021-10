Trasporto alunni disabili, continuano problemi e disagi

A seguito delle proteste della settimana scorsa in cui i genitori degli alunni con disabilità hanno consegnato ai vertici della 5T, società partecipata addetta al trasporto disabili, una serie di pacchi con le foto e i nomi dei propri figli, si è svolto venerdì 22 ottobre presso la loro sede di via Bertola 34 a Torino un primo tavolo di confronto per affrontare le gravi criticità emerse durante la ripresa del servizio in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Pur apprezzando la disponibilità dimostrata in questa occasione da 5T, i disservizi oggetto dell’incontro continuano a essere un problema quotidiano viste le numerose segnalazioni che senza sosta arrivano all’indirizzo del Comitato per la Garanzia del Trasporto Scolastico Disabili Torino. È notizia di lunedì un mancato passaggio e il centralino che non ha risposto alle chiamate degli utenti.

Tra i punti centrali di cui si è discusso durante l’incontro c’è stato la richiesta avanzata dai rappresentanti dei genitori di rendere più precisi gli orari di entrata e di ingresso a scuola che devono assolutamente rispettare gli orari di frequenza scolastica di ciascun utente, al fine di garantire l’effettivo diritto allo studio. La mancanza di affidabilità degli orari che ha comportato notevoli disagi a tutti gli studenti e alle rispettive famiglie secondo 5T è da attribuire alla provvisorietà degli orari dei 110 istituti scolastici e all’inserimento di 30 nuovi studenti, ma specialmente su questo aspetto la sensazione è che in realtà ci sia una certa impreparazione da parte della società nel gestire il servizio richiesto a causa della totale inesperienza e della mancata analisi preventiva dei bisogni degli utenti.

Ad oggi inoltre i mezzi a disposizione non risultano assolutamente sufficienti, soprattutto a fronte dell’inserimento dei 30 nuovi studenti.

Tale mancanza di mezzi sta creando molteplici problemi, causando da una parte una riduzione dei tempi di frequenza scolastica di molti utenti rispetto agli orari richiesti dalle scuole, dall’altra tempi di percorrenza irragionevolmente lunghi in proporzione alle distanze effettive, considerando inoltre le disabilità degli utenti del servizio. I rappresentanti dei genitori hanno quindi richiesto alla 5T di provvedere immediatamente ad un confronto con l’Amministrazione Comunale al fine di esplicitare tale necessità e chiedere un numero maggiore di mezzi messi a disposizione per il servizio, nel rispetto di quanto previsto nel relativo contratto di appalto.

Su questo versante anche se ci sono possibilità di trattativa con 5T, c’è ancora tantissimo lavoro da fare tant’è che nell’elenco delle richieste dei genitori si segnala soprattutto l’urgenza di una maggiore comunicazione con 5T durante lo svolgimento del trasporto stesso visto che sino ad oggi di fatto la comunicazione tramite il call center è risultata profondamente deficitaria.

Il bilancio dell’incontro è affidato a Luisa Albano, uno dei genitori presenti: “Il primo punto da difendere per noi è che l’orario di scuola non è negoziabile, quindi i ragazzi devono entrare secondo gli orari previsti dalla scuola, non dieci minuti prima, non dieci minuti dopo; di questo problema anche 5T ha preso coscienza e quindi provvederà a modificare gli orari, chiedendo la collaborazione del vettore per riuscire a ottimizzare il servizio al meglio. Abbiamo chiesto inoltre in che tempi tutto ciò sarebbe accaduto, ma non hanno saputo rispondere. Hanno promesso una nuova riorganizzazione del call center in modo che ci sia sempre la possibilità di contattarli per sapere dove si trovi il bambino e conoscere variazioni o disdette rispetto al programma. Creeranno una linea dedicata per le scuole e vogliono sperimentare un nuovo modo di comunicazione diretto con i genitori tramite la creazione di un canale Telegram per cui diventerà prioritario rispondere alle richieste immediate delle famiglie. Si sono presi anche l’impegno di contattare tutti gli utenti attraverso un sondaggio per capire meglio le esigenze di ogni singolo ragazzo - quindi chi non può stare tanto su un pulmino o chi ha delle esigenze particolari - oltre a darsi un appuntamento quindicinale con i genitori per fare il punto della situazione sul servizio”.

Le note dolenti secondo l’Avv. Leda Pascale, un altro genitore presente sono che “usciamo da questo confronto senza avere alcuna data rispetto alla quale verranno risolte le problematiche che abbiamo sollevato e abbiamo solo una scadenza quindicinale per eventuale aggiornamenti. Non abbiamo ancora contezza di quanti siano i mezzi dati in dotazione alla 5T e quanti siano effettivamente su strada per tale servizio, e se tale numero coincida con quanto previsto dall’appalto assegnato. La 5T ha dichiarato che andrà a chiedere ulteriori mezzi al Comune, ma quando lo farà realmente? Abbiamo ulteriormente richiesto che vengano rivisti i tempi di percorrenza e i percorsi delle linee attualmente gestiti tramite un software perché è necessario che ci sia l’intervento umano in quanto non sono gestibili altrimenti in base alle patologie, alle difficoltà e anche alle distanze rispetto alla scuola. Sarà prevista, ma siamo sempre nell’ambito dei piani futuri, una sorta di carta di identità del bambino per capire ed agevolare le caratteristiche di ogni utente e quindi cercare di ottimizzare il servizio anche a livello di accompagnatori piuttosto che degli autisti nella serenità e del rispetto dei bambini”.

“La Consulta per le Persone in difficoltà – ha dichiarato poi il Direttore Giovanni Ferrero - vigilerà affinché tutti i punti indicati come prioritari durante il recente tavolo di confronto siano rispettati da 5T nella loro risoluzione ed eserciterà una funzione di controllo costante su tutti i soggetti che devono garantire il diritto allo studio agli alunni con disabilità, a partire dal tema essenziale della loro cura e trasporto. Accogliamo con favore la volontà di 5T di porre rimedio nel più breve tempo possibile alle inefficienze riscontrate, ma in ogni caso saremo sempre presenti al fianco delle famiglie del Comitato per la Garanzia del Trasporto Scolastico Disabili Torino in tutti i futuri confronti messi in programma per dare aggiornamenti e continuare a migliorare il servizio di 5T al fine di portare il servizio di trasporto disabili al più alto livello di efficienza possibile”.

In conclusione i rappresentati delle famiglie del Comitato per la Garanzia del Trasporto Scolastico Disabili Torino dichiarano che “non è più tollerabile una situazione di grave disagio come quella verificatasi nell’ultimo mese e, ribadendo la necessità di una profonda e rapida revisione del servizio, chiedono che vengano messi in campo nel breve periodo tutte le necessarie modifiche per rendere effettivamente rispettato e tutelato il diritto allo studio dei propri figli, dal momento che il servizio è ormai operativo da più di un mese”.

L’appuntamento per il prossimo confronto sarà venerdì 6 novembre.