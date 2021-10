Venaria celebra i suoi atleti: il campione di Judo e le ragazze del volley

Un riconoscimento della Città di Venaria Reale per meriti sportivi a due realtà tra le più conosciute in città. L’amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Fabio Giulivi e dell’assessore allo Sport, Luigi Tinozzi, della Giunta comunale, del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Ferrauto, ha consegnato l’importante riconoscimento alle atlete della squadra di volley femminile del 2D Venaria, vincitrice dell’ultimo Campionato Nazionale UISP Under 14 e al campione venariese di Judo, Cesare Busini, per i risultati raggiunti nella lunga e prestigiosa carriera a livello internazionale. La cerimonia, che si è svolta nella Sala del Consiglio comunale, ha visto le autorità cittadine, consegnare una targa agli sportivi e una pergamena personalizzata a ciascun atleta.

Dichiara il sindaco Fabio Giulivi: “Lo sport come veicolo di benessere e orgoglio cittadino. Un’estate che ha portato risultati eccellenti, per la nostra nazione, rendendoci tutti felici per gli obiettivi raggiunti dai nostri colori. E la nostra Città ha partecipato a questa gioia, con atleti di caratura internazionale, che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi e non solo e continuano a farlo nelle diverse specialità sportive e categorie, dalle più blasonate alle più vicine a noi. Il grazie va a loro, va alla medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 di Alessia Maurelli, la nostra concittadina capitana della squadra nazionale di ginnastica ritmica che ha raggiunto un ineguagliato terzo posto, degno di una carriera in crescita”.

Una pratica, quella sportiva, che attraverso i più autentici valori, guida le giovani generazioni a crescere come esemplari cittadini.

“Il mio ringraziamento va a tutti coloro che quotidianamente praticano sport nella nostra città – afferma Luigi Tinozzi, assessore allo Sport -. Un territorio teso ad offrire sempre maggiori opportunità, innanzitutto ai propri cittadini. Non posso non ricordare l’apertura dei due nuovi campi da padel e uno da basket, presso lo Sport Club Venaria, che vedono sugellarsi il nostro impegno in questa direzione”.