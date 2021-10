X Factor: l'astigiano Fellow debutta ai Live con il suo inedito "Fire" ed è un'esplosione di emozioni

Ieri sera sul palco di X Factor in diretta l'astigiano Fellow ha debuttato ai Live.

All'anagrafe Federico Castello, il ragazzo lo ha fatto nel roster di Mika, portando sul palco l'inedito "Fire" e conquistando, ancora una volta, tutti i giudici.

Alle audizioni aveva suonato al pianoforte una cover di “Follow you” degli Imagine Dragons. Ai Bootcamp si era esibito sulle note di "Till Forever Falls Apart". Agli Home Visit aveva stregato Mika con "London", di Benjamin Clementine.

"Sei veramente emozionante, davanti al tuo talento noi possiamo solo alzare le mani, non avere paura, ricordatelo", gli ha detto commosso Manuelito.

"La paura ti servirà, hai un gusto strano, antico, io penso che tu debba avere paura, non devi mai sedersi", gli ha fatto eco Manuel Agnelli.

"Tu e Mika vi meritate a vicenda", ha detto Emma. E Mika, il giudice di Fellow, non può che essere d'accordo. "Andremo crescendo", gli ha detto.

Nella puntata di ieri non ci sono stati eliminati, ma solo una prima classifica degli inediti più o meno votati.

Chi è Fellow

Fellow è nato ad Asti, ma vive a Torino. Il suo nome d'arte nasce dall'unione delle iniziali del suo nome (Fe) con le finali del cognome (llo). Aggiungendo la doppia w alla fine, il nome sta a significare "compagno di vita". Ha solo 21 anni, ma una voce che strega e incanta. La passione per la musica del giovane astigiano è nata fin dall'età di 8 anni. Insieme alla band del nonno, ha iniziato a fare musica per alcune feste di paese. Lo scorso anno ha partecipato anche al Festival di Castrocaro, arrivando in finale e aggiudicandosi il premio SIAE.