Basket, Devon Scott della Reale Mutua Torino in visita all'Istituto Agnelli

Il giocatore statunitense ha incontrato i giovani tifosi, firmando autografi e coinvolgendoli in divertenti gare di tiro

Devon Scott, giocatore della Reale Mutua Basket Torino

Una bellissima sorpresa per i ragazzi delle scuole medie dell'Istituto Agnelli che, questa mattina, hanno ricevuto la visita di Devon Scott. Il numero 22 gialloblù ha risposto alle tantissime domande dei giovani appassionati, firmato autografi e sfidati i ragazzi in alcune divertentissime gare di tiro. Un'esperienza fantastica per tutte le parti coinvolte che si inserisce nel progetto di radicamento della Reale Mutua Basket Torino nel territorio cittadino, con una particolare attenzione alla crescita e al futuro dei giovani.

