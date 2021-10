Stanotte torna l’ora solare: ricordarsi di portare indietro le lancette degli orologi, dormiremo un'ora in più

Le giornate si stanno accorciando già da un po’ di tempo, le notti si allungano e la passeggiata serale non suona più così allettante. Nella notte di oggi, tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, lasceremo l’ora legale per tornare all’ora solare.

Molti lo vedono come il segno ufficiale dell’inizio della stagione invernale, ma la buona notizia è che si otterrà un’intera un’ora in più a letto la mattina, tra sabato e domenica dell’ultimo weekend di ottobre. Non poi così amata da tutti, al punto che c’è chi vorrebbe addirittura abolirla, come il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori (Codacons), che che hanno più volte chiesto a gran voce che fosse mantenuta in vigore per tutto l’anno, sembra che il cambio d’ora induca un’alterazione dei ritmi cardiaci: i sintomi sono lo stress, la stanchezza, la spossatezza, l’inappetenza, i problemi d’umore e la difficoltà di concentrazione.

Tant’è. Stanotte alle ore 3 le lancette degli orologi andranno spostate indietro di 60 minuti. A ogni cambio ora legale – ora solare ci sorge il dubbio. Dormiremo un’ora in più o in meno? Quando avverrà il passaggio all’ora solare? Avremo più sole la mattina o la sera? Grazie ai tanti siti web che trattano la materia, facciamo chiarezza e, già che ci siamo, scopriamo qualche curiosità su questa scelta.

Alle 3 – quando le lancette degli orologi torneranno indietro di un’ora - computer, smartphone, tablet si aggiornano automaticamente, perciò nessuna inutile levataccia notturna. Per quanto riguarda orologi e sveglie analogiche, ricordatevi solo di rimettere le lancette indietro di un’ora quando ci svegliamo o poco prima di addormentarci.

Perché il cambio di ora “legale” ed “ora solare” due volte all’anno? Nel corso dei decenni è stata più volte abolita e ripristinata. Lo scopo principale per il quale viene attuata si lega al risparmio energetico, sfruttando maggiormente le ore di luce. Infatti, modificando l’orario si riesce ad utilizzare meno l’illuminazione elettrica. L’ora legale, adottata per la prima volta nel 1916 come misura di guerra e in via definitiva in Europa nel 1996, è stata ideata allo scopo di massimizzare la luce naturale disponibile in base alle attività umane, riducendo i consumi nazionali.

Dopo l’inverno che ci aspetta, l’appuntamento con l’ora legale è per il 27 marzo 2022, alle due di notte.