Anarchici occupano una palazzina in via Bersezio

Foto da Radio Black Out

Nella notte di oggi, sabato 30 ottobre, un gruppo di anarchici ha occupato una palazzina di due piani in via Bersezio, in zona Barriera di Milano.

Al balcone dell’edificio è stato appeso lo striscione “La lotta è libertà. Resistiamo e occupiamo”.

Non è trascorso molto tempo da quando a gennaio 2021, le forze dell’ordine avevano sgomberato la cosa occupata dagli anarchici “Le Serrande” in corso Giulio Cesare.

In quell'occasione un'ottantina di persone, chiamate a raccolta dall'area anarchica e antagonista torinese, si erano date appuntamento a Porta Palazzo per protestare, al ritmo di cori e tamburi, contro l'operazione.