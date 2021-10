Atti di vandalismo ad Alpignano, il sindaco: "Amarezza, tristezza e delusione"

Atti vandalici al Parco della Pace e al parco giochi Aldo Moro di Alpignano.

"Amarezza, tristezza e delusione... sono queste le emozioni che proviamo in questo momento" scrive in una nota stampa il sindaco Steven Giuseppe Palmieri.

A subire il danno è stata la panchina al Parco della Pace, rimessa a nuovo dai volontari e dopo poco tempo nuovamente distrutta, i giochi dei bimbi al parco Aldo Moro e nelle vicinanze del Cimitero Comunale.

"Enorme è l'impegno che tutti noi mettiamo per migliorare la nostra città - scrive ancora il primo cittadino - .Abbiamo aderito al progetto “Costruiamo Gentilezza” che ha come scopo la diffusione della conoscenza e della pratica della gentilezza per favorire il benessere e la crescita della persona, e invece la fotografia che ci consegna in questi giorni la città sembra andare in tutt'altra direzione".

"Il pensiero di una città migliore passa dal rispetto tra le persone ma anche dal decoro urbano, senso civico, ordine pubblico e sicurezza".

E aggiunge: "Oltre al danno economico che pesa sulle casse del Comune, è altrettanto grave la mancanza di rispetto dei beni pubblici che, paradossalmente, vengono distrutti da chi poi di fatto ne risulta essere potenziale utilizzatore. L'installazione delle telecamere sul territorio comunale può essere un deterrente ma non è certamente la soluzione a questi gesti che vogliamo augurarci siano solo frutto dell'ignoranza e della stupidità di qualcuno.

Solo il senso civico e il senso di appartenenza alla comunità potranno aiutarci a rispettare tutto quello che è stato creato per la nostra città e per tutti noi".

Infine un appello ai cittadini: "

Aiutateci e sosteniamoci, il bene pubblico è proprietà di ognuno di noi".