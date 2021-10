Sequestrati 90 chili di carne e pesce in un minimarket di Millefonti: esercente multato per 6 mila euro

Giovedì scorso gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme a personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario e dell’ASLTO1 S.I.A.N. e S.PRE.S.A.L., hanno controllato alcuni esercizi dei quartieri San Salvario e Millefonti.

Nel corso dell’attività, in un minimarket del quartiere Millefonti, è stata trovata una diffusa sporcizia accumulata nel tempo e merce accatastata che impediva di muoversi. In un congelatore sono state poi trovate parti di animali di diversa specie in cattivo stato di conservazione. Nella cella frigorifero sporca di sangue sul pavimento, erano presenti altri prodotti di origine animale riposti in scatole di cartone sporche e piene di ghiaccio. Un pezzo di carne era stato avvolto addirittura in un asciugamano. Nello stesso ambiente, sono stati trovati infestanti vivi e morti.

Sono stati perciò sottoposti a sequestro circa 90 chili di carne e pesce.

Il titolare del minimarket è stato denunciato in stato di libertà per la cattiva conservazione delle sostanze alimentari destinate alla vendita. L’esercente è stato anche sanzionato per oltre 6.300 euro per violazioni amministrative e per il possesso di due chili di tabacco pakistano da masticare di contrabbando.

Personale dell’ASL SIAN, riscontrando irregolarità igienico sanitarie non sanabili ha intimato al titolare del minimarket la chiusura dell’attività fino al ripristino degli ambienti.

Altri tre esercizi sono stati, invece, sottoposti a controllo nel quartiere San Salvario.

La Polizia Municipale ha sanzionato un minimarket di via Saluzzo per oltre 6 mila euro per diverse violazioni amministrative.

Oltre 25 mila euro sono, invece, le sanzioni comminate a un ristorante di via Monti dove, oltre alle diverse violazioni, anche l'impiego di un cittadino marocchino che svolgeva l’attività di cuoco senza avere regolare assunzione. Segnalato all’Ispettorato del Lavoro.

In un bar di via Nizza, invece, una donna svolgeva l’attività di barista senza essere stata assunta e senza essere in possesso del green pass. La donna ha ricevuto una sanzione di 600 euro ed è stata segnalata all’Ispettorato del Lavoro. Sanzione di 400 euro, invece, per la titolare del bar per aver permesso alla dipendente di accedere al luogo del lavoro. Altri 7.700 euro di sanzioni sono state infine elevate dalla Polizia Municipale per altre violazioni amministrative.