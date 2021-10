Appendino presenta il secondo figlio Andrea: "Inizia una nuova avventura"

"Con Marco, Sara e Andrea inizia una nuova avventura" . Così su Instagram l'ex sindaca Chiara Appendino presenta ufficialmente Andrea, il suo secondo figlio nato venerdì pomeriggio all'ospedale Sant'Anna di Torino. Il piccolo, al momento della nascita, pesava 3 chili e 340 grammi: sia lui che la mamma erano in perfetta salute.

"La felicità è indescrivibile, potente. In un attimo spariscono la fatica, il dolore, le preoccupazioni e tutto ciò che rimane è una gioia immensa" aggiunge l'ex prima cittadina, ringraziando tutto lo staff medico che l'ha seguita. "Sono -commenta - semplicemente straordinari. Non dimenticherò mai la loro disponibilità, sensibilità e delicatezza in un momento così importante. Fa tutta la differenza del mondo".