Insuperabili e Kappa, un sodalizio calcistico made in Torino per l'inclusione dei ragazzi con disabilità

Calcio, solidarietà, impresa e Torino: sono questi gli ingredienti della partnership sancita da Insuperabili, la Onlus dedicata all'inclusione sportiva di ragazzi e ragazze con disabilità, e Kappa, la storica azienda di abbigliamento. Il sodalizio, inaugurato questa mattina e facilitato dal fornitore ufficiale dell'associazione GG TeamWear, garantirà la fornitura tecnica a tutti i 600 atleti sparsi su tutto il territorio nazionale e i tre kit gara alle squadre impegnate nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C FIGC DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Speciale) in attesa di ripartire a gennaio dopo la lunga pausa forzata dovuta al Covid.

Insuperabili, una società di calcio

Da oggi, quindi, gli iscritti a Insuperabili e i componenti dello staff potranno usufruire di un 'guardaroba' sportivo completo: “Con questa partnership – ha sottolineato il presidente e fondatore Davide Leonardi - vogliamo ribadire con forza la nostra natura di società di calcio oltre l'impegno come realtà del terzo settore. Abbiamo voluto fortemente Kappa perché, oltre a essere di Torino come noi, ha compreso a fondo questa caratteristica della nostra realtà: nel corso di questi anni abbiamo raggiunto numeri importanti e con loro riusciremo sicuramente ad arrivare ancora più in alto”.

Pur ammettendo l'impossibilità di raggiungere il bacino di utenza delle società professionistiche, l'obiettivo è quello di crescere ulteriormente: “Insuperabili - ha proseguito Leonardi – è nata per l'inclusione e per il superamento dei limiti, vogliamo permettere a tutti i ragazzi che ambiscono a giocare a calcio di farlo nel miglior modo possibile, facendo crescere il movimento e garantendo la formazione necessaria ai tecnici. Abbiamo oltre 35mila tifosi e moltissimi ambasciatori, la nostra ambizione è quella di diventare la 'seconda squadra' del cuore degli italiani”.

Un incontro perfetto

Alla base dell'incontro tra le due realtà c'è un minimo comune denominatore: il calcio: “Prima di incontrarci - ha commentato il direttore commerciale di Kappa Matteo Monaco – ci siamo inseguiti per diversi anni perché estremamente colpiti dal lato sportivo del progetto: Kappa è un marchio che ha il calcio nel dna e la nostra fiducia ci ha convinti a stipulare un contratto più lungo di quelli che firmiamo normalmente. Il gruppo BasicNet, inoltre, metterà a disposizione tutta la propria rete di vendita e anche gli altri marchi come Kway e Superga”.