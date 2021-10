Maxi rave a Stupinigi, Cirio: "Rischio enorme di contagio"

Prosegue il presidio da parte delle forze dell'ordine degli accessi all'ex Fiat di Stupinigi, dove dalle 21.30 di ieri sera è in corso un rave party che ha attirato migliaia di giovani da tutta Italia e dall'estero. Gli agenti e i militari stanno identificando i ragazzi che via via si allontanano dall'area di Nichelino e Beinasco, mentre la Polizia Stradale sta multando e rimuovendo i veicoli parcheggiati che violano il codice della strada.

Feriti due poliziotti

Secondo la Questura sono due i poliziotti che sono rimasti feriti durante le azioni di alleggerimento che si sono rese necessarie nella notte. "I partecipanti al rave - spiegano dagli uffici di corso Vinzaglio - hanno cercato di forzare, con i propri mezzi, gli sbarramenti delle Forze dell’ordine lanciando sassi, bottiglie e artifizi esplodenti verso gli operatori di Polizia".

Due giorni per sgomberare l'ex Fiat di Stupinigi

Ci vorranno almeno due giorni per sgomberare il capannone industriale dove si è svolto il rave. I sanitari, che hanno allestito un punto di pronto intervento a Stupinigi, sono intervenuti diverse volte per soccorrere persone che si sono sentite male per abuso di alcol e droghe, ma anche per contusioni e fratture.

Cirio: "Rischio enorme di contagio"

"Questo - commenta il Presidente della Regione Alberto Cirio - non è divertirsi, significa non avere rispetto delle regole e anche del sacrificio che tutti stiamo facendo per superare la pandemia, perché un rave party clandestino rappresenta un rischio enorme di contagio".