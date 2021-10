Rave party a Stupinigi: forze dell’ordine in azione

L’allerta è partita per tutte le forze dell’ordine del Piemonte e diverse pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono entrate in azione. La strada per Stupinigi è bloccata e ci sono code chilometriche per un rave party, con diversi camper in fila.

Sono migliaia infatti giovani che hanno risposto all'appello lanciato dagli organizzatori su Telegram: disagi anche per chi viaggia in Tangenziale. Non è la prima volta che la zona tra Nichelino e Borgaretto viene scelta come meta dai raver.