Maxi rave a Stupinigi, decine di partecipanti soccorsi mentre prosegue il deflusso

Continua lentamente il deflusso dei partecipanti al rave party illegale che da sabato sera si sta svolgendo tra Nichelino e Borgaretto, durante il quale decine di giovani sono stati soccorsi per abuso di alcol e droghe, ma anche per contusioni e fratture.

Identificate decine di giovani

L'area attorno alla Palazzina di Caccia di Stupinigi continua ad essere presidiata da carabinieri e forze dell'ordine, con gli agenti impegnati a monitorare la situazione e ad identificare chi lascia il capannone industriale abbandonato di via Rondò Bernardo a Nichelino, occupato da alcune migliaia di giovani.

Il rave dovrebbe continuare fino a questa sera, con persone arrivate da ogni parte del nord Italia, ma pare anche da Francia e Olanda. Per fortuna, dopo il ferimento di due poliziotti nella giornata di ieri, colpiti da sassi, bottiglie e petardi, non si sono registrati nuovi episodi nelle ultime ore.

Alle 13 nuovo vertice in prefettura

Intanto, il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, assieme a quello di Beinasco, Daniel Cannati, segue da vicino la situazione. Alle ore 13 è previsto un nuovo vertice, convocato dal prefetto Palomba, per fare il punto della situazione con tutti gli attori coinvolti.

"Tutta Italia sta assistendo all’ennesima prova di incapacità del Ministro Lamorgese che usa gli idranti davanti ai lavoratori ma continua a far sballare sotto effetto di stupefacenti e alcolici migliaia di ragazzi", ha attaccato la deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "Come è possibile che ancora ora si permetta tutto questo? Dopo i fatti di Viterbo e’ intollerabile la replica in salsa torinese di quanto già avvenuto vergognosamente pochissime settimane fa. E ci chiediamo come si faccia a dire dal comune di Nichelino che la situazione e’ sotto controllo davanti a uno scenario del genere”.