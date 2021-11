Conto alla rovescia per il ritorno di "Bee - Formaggi di Montagna" a Villanova Mondovì [VIDEO]

A Villanova Mondovì torna, dopo un anno di stop imposto dalla pandemia, la fiera "Bee - formaggi di montagna", organizzata dal comune con lo speciale partenariato di Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio, in collaborazione con la Confraternita della Trippa e della Rustia.

Dopo aver dato un anticipo della manifestazione nel corso della prima tappa di "Autunno con gusto", rassegna organizzata dall'ATL del Cuneese, al castello reale di Casotto, ieri, domenica 31 ottobre, nella cornice di "Peccati di Gola", a Mondovì, sono stati svelati i dettagli e le novità dell'edizione 2021 che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 novembre.

Con un vero e proprio laboratorio di degustazione, presso la Casa Slow Food Monregalese, condotto dalla Maestra assaggiatrice ONAF Maria Cristina Crucitti, con i formaggi di montagna selezionati da “I Formaggi di Manuela e Roberto Chiavarino” con abbinamento di Dolcetto delle Langhe Monregalesi è iniziato il conto alla rovescia per "BEE".

Un ritorno all'insegna della tradizione e dell'innovazione: infatti se da un lato verrà riproposta l'esposizione ovicaprina in piazza Filippi e in piazza della Rimembranza l'edizione di quest'anno oltrepassa i confini regionali e nazionali avviando un progetto con la Francia.

"Un grande ritorno" - dichiara il vice sindaco di Villanova Mondovì, Michele Pianetta - "Quest'anno avremo molti più produttori e allevatori cuore dell'evento che, come sempre rivolge un'attenzione particolare alle attività per le famiglie e i bambini. Un bel segnale di ripartenza di cui siamo molto contenti".

"Continuiamo a promuovere gli eventi del territorio incentivando il turismo di prossimità nelle nostre" - commenta Rocco Pulitanò, consigliere dell'ATL Cuneese - "La fiera Bee rappresenta appieno lo spirito degli eventi del cuneese che faranno assaporare a tutti un autunno con gusto".

Come illustrato da Andrea Blangetti, consigliere nazionale Slow Food Italia e da Rossella Briano, fiduciario della Condotta Slow Food Monregalese, quest'anno la Fiera Bee avrà un respiro internazionale, grazie a una collaborazione con produttori francesi.

"Grazie alla collaborazione con Ageforma non solo in fiera esporranno dei produttori francesi" - spiega Blangetti - "ma nel pomeriggio di sabato 20 novembre, in occasione dell'inaugurazione, consegneremo 120 mila foglie di castagno piemontese che saranno utilizzate per affinare un particolare formaggio francese".