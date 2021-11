Da Aspesi è arrivato il Branco di Paolo Grassino

Allo store di Aspesi in Galleria San Federico è arrivato il Branco di Paolo Crassino.



Diciotto sculture in alluminio realizzate nel 2012, già esposte a Torino a Palazzo Saluzzo Paesana nel 2019 che tornano nella capitale sabauda in occasione di Artissima 2021.



Cani senza occhi e senza orecchie, non hanno più i sensi per vivere, ma mantengono un atteggiamento vigile di difesa, come a puntare un pericolo imminente. Pericolo che come ci ha insegnato la pandemia può essere sempre dietro l’angolo. Un insieme di anime desolate che suscitano emozioni e sensazioni diverse in chi osserva.

Le statue collocate in vari punti dello store, fanno parte di un’unica grande opera, con tre auto in scala 1:1 che fungono da tana per i cani. Uno scenario distopico presentato per la prima volta su in spiaggia in Belgio e che ora per la prima volta viene allestito all’interno di uno spazio pubblico.

“È la forza della natura che invade gli spazi - commenta l’artista -. Volevo sottolineare un passaggio del tempo in questi due anni che si sono accorciati e hanno velocizzato i tempi. Credo inoltre che l’arte debba aprirsi di più al pubblico essere più fruibile”.

Chi entrerà da Aspesi potrà ammirare le opere di Grassino fino al 14 novembre.